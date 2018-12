Czy Energylandię można porównać do stoku narciarskiego?

Choć to pytanie wydaje się być absurdalne, wcale takie nie jest! Obecne w Polsce parki tematyczne porównać można do muzeów z ciekawymi wystawami, które z chęcią można odwiedzić, obejrzeć i… tyle!

Park Rozrywki Energylandia jest jednak jak stok narciarski, który nawet jak już się cały pozna, chce się do niego wracać! I tak, jak jazda po doskonale znanym stoku, tak jazda na Roller Coasterach sprawia wielką frajdę odwiedzającym to miejsce gościom.

Podwójny wymiar przyjemności z jazdy! W rozpoczynającym się sezonie zimowych szaleństw Energylandia i Wiślański Skipass postanowiły wspólnie nieść ludziom radość! W jaki sposób? Kupując karnet Skipass wykorzystać go można albo na stoku albo w Energylandii, jako bilet wstępu. Oznacza to, że jeśli po sezonie zimowym w naszych kieszeniach pozostaną jakieś niewykorzystane dni na karnecie, możemy je wykorzystać w sezonie 2019 na zabawę w największym w Polsce Parku Rozrywki. Matematyka wydaje się bardzo prosta, bowiem* w ramach jednego karnetu przysługuje jeden dzień zabawy w Energylandii*.

Warto, więc zostawić na swoim karnecie Skipass zostawić 1 dostępny do zrealizowania dzień na stoku, po to by móc go wykorzystać w Energylandii. (Regulamin dostępny na www.energylandia.pl)