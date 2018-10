Czy samolotem zawsze i wszędzie dotrzemy szybciej?

Samolot bezsprzecznie jest najszybszym dostępnym obecnie środkiem transportu. W ciągu doby szybkim samolotem oblecimy kulę ziemską. Jednak w przypadku mniejszych odległości samolot nie zawsze jest najlepszym wyborem. Poznajmy zalety pociągów.

Bagaż

Nie istnieją żadne ograniczenia co do ilości i jakości bagażu w pociągu. Nawet jeśli przewoźnicy mają w regulaminie zapisy o przedmiotach zakazanych, których wozić nie wolno, w praktyce kontrole zdarzają się niezwykle rzadko i zawsze z określonego powodu. Do pociągu możemy wnieść tyle bagażu, ile zdołamy. Musiałoby być go naprawdę dużo, by przewoźnik zgłosił protest i nakazał opuszczenie pociągu. W przypadku standardowego bagażu nie ma mowy o limitach i dopłatach za nadbagaż.

Jedzenie

Do pociągu można wnieść własne jedzenie, przyniesione z domu lub kupione w dowolnym sklepie. Do samolotu można wnieść tylko to, co uda nam się kupić już po odprawie. Raczej nie będzie tanie. Niektóre linie lotnicze oferują posiłek w ramach biletu, w innych trzeba za to zapłacić. Podobnie jest w pociągach, jednak cena cateringu jest niższa.

Czas

Tylko pozornie samolotem zawsze będzie szybciej. Na długich trasach na pewno. Jednak tam, gdzie pociąg jedzie niewiele ponad dwie godziny, nie jest to tak oczywiste. Może się okazać, że do celu podróży szybciej dostaniemy się pociągiem niż samolotem. Łatwo to przeanalizować biorąc pod uwagę trasę z Paryża do Londynu lub z Warszawy do Gdańska.

Paryż – Londyn

Chociaż mówimy o stolicach dwóch krajów Europejskich, odległość między nimi nie jest bardzo imponująca, wynosi niecałe 350 kilometrów. Samolot leci godzinę, pociąg jedzie dwie godziny. Wydaje się więc, że samolot bezapelacyjnie wygrywa. Jednak w rzeczywistości nie jest to tak oczywiste.

Pociągiem wyruszamy z centrum Paryża i dojeżdżamy do centrum Londynu. Cała podróż trwa dwie godziny, na peron można przyjść nawet minutę przed odjazdem pociągu. W przypadku podróży samolotem trzeba pamiętać, że lotniska nie leżą w centrach miast. Planując podróż z centrum Paryża do centrum Londynu, musimy doliczyć czas niezbędny na dojazdy. Nie jest on bardzo długi, niemniej jednak są to dodatkowe minuty, które wydłużają podróż. Na lotnisku nie można pojawić się w ostatniej chwili. Zaleca się, by zjawić się tam dwie godziny przed odlotem samolotu, w przypadku dużych, zatłoczonych lotnisk, ewentualnie w okresie intensywnych kontroli związanych z zagrożeniem terrorystycznym czas ten może się wydłużyć. W tym momencie widać wyraźnie, o ile sam samolot faktycznie przeleci szybciej, to cała podróż drogą lotniczą potrwa dłużej niż kolejową. Na tak krótkim odcinku jak Paryż – Londyn, może to być nawet dwa razy dłużej. Samolot w tym momencie staje się gratką dla posiadających dużo czasu miłośników latania.

Jeśli chodzi o ceny na tej trasie, wszystko zależy od tego, kiedy kupujemy bilety. Kilka miesięcy przed planowanym terminem podróży bilety kolejowe są tanie a lotnicze drogie. Jeśli jednak wybieramy się z Paryża do Londynu pod wpływem impulsu, możemy się zaskoczyć. Bilety lotnicze będą relatywnie tanie, natomiast kolejowe dużo droższe.

Warszawa – Gdańsk

Z Warszawy do Gdańska jest bliżej niż z Paryża do Londynu. Odległość liczona w linii prostej wynosi 284 km. Mimo to jeszcze do niedawna pociąg był postrzegany jako najwolniejszy i najgorszy środek transportu. Modernizacja linii kolejowej i zakup nowoczesnych składów znacząco poprawiły komfort podróżowania i skróciły jej czas. Najszybciej z Warszawy do Gdańska pojedziemy pociągiem Pendolino. Taka podróż trwa około dwie i pół godziny. Czas ten spędzimy w klimatyzowanym pociągu, możemy liczyć na darmowy ciepły lub zimny napój, pasażerowie pierwszej klasy otrzymują posiłek z karty dań gratis. Pozostali mogą skorzystać z wagonu restauracyjnego, gdzie ceny nie są wygórowane.

Lot z Warszawy do Gdańska trwa od pięćdziesięciu minut do godziny. Na trasach krajowych nie obowiązuje tak ścisła kontrola jak na międzynarodowych, więc na lotnisko można przybyć trochę później, np. godzinę przed odlotem. Mamy już dwie godziny. Teoretycznie jesteśmy wygrani. Pozostaje pytanie, jak szybko uda nam się opuścić lotnisko po przylocie. Tu na przykład sporo zależy od tego, czy musimy czekać na odbiór bagażu. Ostateczny czas podróży z Warszawy do Gdańska jest porównywalny, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że samoloty nie lądują w centrach miast.

Pozostaje pytanie o cenę. Na kolei obowiązuje podobna zasada jak w Paryżu. W Polsce bilety sprzedawane są najwcześniej na 30 dni przed planowanym terminem podróży i wtedy ich cena jest najniższa. Przykładowo w dniu rozpoczęcia sprzedaży bilet na Pendolino kosztuje 49 złotych. W dniu wyjazdu – 150. Możemy skorzystać z oferty innych, tańszych przewoźników, jednak tu musimy się liczyć z dłuższym (czasem kilkukrotnie dłuższym) czasem podróży.