Czy smugi po samolotach są groźne? IMGW rozwiewa wątpliwości

Smugi kondensacyjne to po prostu chmury

Smugi kondensacyjne to chmury typu cirrus w postaci długich linii. Mogą utrzymywać się nawet kilka dni. Powstają w górnej części troposfery i dolnej stratosferze, w warstwie od 7 do 15 km. Grubość smugi waha się w granicach od 1,5 do 2 km.