Dalekie podróże i zdjęcia jak z "Vogue'a". Australijska blogerka jest gwiazdą na Instagramie

Brook Saward to australijska blogerka, która w ciągu ostatniego roku zwiedziła 6 kontynentów i ponad 70 krajów. Z podróżowania uczyniła sposób na zarabianie pieniędzy. Jej profil na Instagramie ugina się od przepięknych zdjęć z podróży.

Zarabianie na podróżach dookoła świata brzmi dla wielu jak sen. W dobie mediów społecznościowych nie brakuje jednak ludzi, którzy funkcjonują właśnie w ten sposób. Do tego grona należy między innymi Brooke Saward z Launceston na Tasmanii. Swoje wrażenia z podróży opisuje na blogu "World of Wanderlust". Początkowo blogowanie traktowała jako dobrą zabawę, ale z czasem jej stroną zainteresowali się sponsorzy, którzy zaczęli płacić jej za podróżowanie.

Saward na swoim blogu i profilu na Instagramie systematycznie informuje fanów o wojażach. Udziela im porad o tym, jak podróżować w pojedynkę i skąd wziąć pieniądze na podróże. - Sprzedałam wszystko, co posiadałam i spakowałam wszystko, co zostawiłam w jedną walizkę. Takie sytuacje sprawiają, że podsumowujecie to, co jest ważne w życiu i dopiero wtedy zadajecie sobie pytanie, jaki jest sens w przywiązywaniu się do rzeczy materialnych - wyjaśniła.