Darmowy festiwal przyciąga tłumy. Za nocleg trzeba zapłacić krocie

- Festiwalowicze, którzy z wyprzedzeniem zarezerwowali miejsca noclegowe na nadchodzący Pol'and'Rock Festival, są w znacznie lepszej sytuacji niż osoby poszukujące zakwaterowania w ostatnim momencie. W tej chwili pozostały już tylko pojedyncze miejsca noclegowe w okolicy festiwalu, w promieniu do 30 km od docelowej lokalizacji. Obecnie średni koszt zakwaterowania wynosi ok. 900 zł za osobę na cały okres festiwalu, co przekłada się na ok. 300 zł za dobę za osobę - powiedziała w rozmowie z WP Agnieszka Rzeszutek, ekspertka z Nocowanie.pl