Stadion bije rekordy popularności. Turyści oszaleli na jego punkcie

Wyjątkowe miejsce

Turystka z Niemiec, Lena Von Schonlaub, wykorzystała boiska do siatkówki plażowej do swojej osobistej sesji zdjęciowej na tle wieży Eiffla. To jedna z najpopularniejszych atrakcji igrzysk, przyciągająca setki osób szukających najlepszego ujęcia do zdjęcia, które później ląduje w mediach społecznościowych. - Myślę, że to jest najpiękniejsze miejsce - przyznała.