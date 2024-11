Darmowy listopad dla turystów. Nic tylko korzystać

Inny warszawski obiekt, który dołączył do akcji darmowego listopada to Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis, dyrektor obiektu, zdradza, że w tym czasie placówka nastawia się na edukowanie turystów. - Przez cały rok powodzeniem cieszy się lekcja edukacyjna pt. "Wizyta u króla". Tłumaczymy, czym są dekoracje we wnętrzach, gdzie mieszkali Sobiescy, co one oznaczają w tradycji kultury klasycznej, staropolskiej i współczesnej. Przygotowaliśmy 50 bezpłatnych zajęć edukacyjnych, poza indywidualnym zwiedzaniem za darmo - poinformował.