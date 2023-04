Demon przypomina o tragedii sprzed lat. "Stojąc u jego stóp, czuć, że to dzika i nieokiełznana bestia"

Ruszył do lasów, które kochał, a właściwie do tego, co po nich zostało. Zebrał tysiące kawałków powalonych drzew i wydobytych spod ziemi korzeni i zaprojektował jedynego w swoim rodzaju smoka. Do jego stworzenia użył pięć tysięcy fragmentów drzew i korzeni oraz trzy tysiące gwoździ. Powstał demon o wysokości sześciu metrów i długości siedmiu metrów.