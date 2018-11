Denerwują cię hałasujące dzieci w samolocie? Możesz tego uniknąć, za dopłatą

Francuska linia lotnicza Joon postanowiła za dodatkową opłatą sprzedawać miejsca dla rodzin z dziećmi. Przewoźnik pomyślał też o bezdzietnych pasażerach, oferując im lot w pierwszych rzędach.

Strefa rodzinna to jedno, ale okazuje się, że być może są wśród pasażerów tacy, którzy byliby skłonni sporo zapłacić za to, by... siedzieć jak najdalej od tych z dziećmi, czyli w pierwszych rzędach. Opcja dla bezdzietnych podróżujących jest nawet droższa, bo kosztuje aż 30 euro (ok. 130 zł). Dość sporo, jeśli wziąć pod uwagę to, że wybór siedzenia z przodu wcale nie gwarantuje ciszy.

Linia Joon to ciekawy gracz na rynku lotów. I choć jej właścicielem jest Air France, to różni się od francuskiego giganta. Marka sama przedstawia siebie jako taką, która skierowana jest do millenialsów. Jest nowoczesna, nie tak droga i gwarantująca docelowe usługi istotne dla młodego odbiorcy. Nie zmienia to jednak faktu, że ok. 130 zł za wybór dedykowanego miejsca to nadal wysoka suma.