Dlaczego Duńczycy są tacy szczęśliwi? Ikea szuka osoby, która pomoże rozwiązać tę zagadkę

Chcesz dowiedzieć się, w czym tkwi sekret szczęścia Duńczyków? Lubisz podróżować? I uwielbiasz poznawać nowe kultury? Ikea szuka właśnie takiej osoby.

Skandynawska firma chce dowiedzieć się, w czym tkwi tajemnica Duńczyków, którzy w internetowych rankingach badających poziom satysfakcji z życia – są na pierwszym miejscu podium. Właśnie dlatego Ikea, szwedzki gigant w branży meblarskiej, chce wysłać kogoś do Danii, aby dowiedzieć się, dlaczego ludzie w tym kraju są tak szczęśliwi. Chcesz złamać kod? Zarażać się dobrą energią od innych i jeszcze przeżyć przygodę życia?

Ikea zapewni ci 2-tygodniowy pobyt we wrześniu w Kopenhadze. Ten czas wypełnią ci spotkania z Duńczykami, zwiedzanie historycznego miasta z przewodnikiem i smakowanie pysznej kuchni. Zainteresowany?

Jeśli więc masz ukończone 18 lat, dobrze się czujesz przed kamerą, jesteś z natury ciekawy świata i uwielbiasz poznawać nowe kultury – nagraj 60-sekundowe wideo, w którym wyjaśnisz, dlaczego to ty byłbyś idealnym kandydatem do podróży do Danii.