Długi weekend czerwcowy. Najchętniej wybierane miejsca w Polsce

Miejscowości cieszące się największym zainteresowaniem turystów

Zaskoczeniem na pewno nie jest wysoka pozycja Zakopanego, które niemal zawsze zajmuje to czołowe miejsce. Pewnego rodzaju niespodzianką może być za to wysoka pozycja popularnych polskich dużych miast. Na liście Top 10 znajduje się np. Warszawa, która nie ma marki miasta stworzonego do relaksu i wypoczynku. Okazuje się jednak, że to się powoli zmienia. Polacy doceniają tereny zielone stolicy, jej bogactwo atrakcji turystycznych oraz bardzo bogatą ofertę kulturalną, z którą trudno konkurować jakimkolwiek innym ośrodkom turystycznym.