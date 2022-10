Długi weekend listopadowy. Polacy stawiają na jeden kierunek

Rodzinny weekendy czy spontaniczna podróż ze znajomymi?

Statystyki portalu Nocowanie.pl pokazują, że na wyjazd w długi weekend listopadowy najczęściej decydują się zorganizowane grupy osób. Są to przede wszystkim rodziny z dziećmi, które stanowią około 20 proc. wszystkich turystów. Osoby starsze i pary to obecnie 40 proc. wyjeżdżających (dla porównania w przeciągu ostatnich trzech miesięcy było to tylko 23 proc. turystów). Dane są całkiem optymistyczne, co pokazuje, że długi weekend listopadowy cieszy się zainteresowaniem.