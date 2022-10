Tam wciąż jest ciepło. Najlepsze wyspy na wakacje jesienią

Cypr, trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym, należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na Starym Kontynencie. Przez ponad 3 tysiące godzin w roku skąpana jest w słońcu, co wraz z wyjątkowo łagodnymi zimami czyni z niej jedno z niewielu miejsc w Europie, w których sezon trwa przez cały rok. Średnia temperatura powietrza na Cyprze wynosi w październiku 25-26 st C., a w listopadzie 20-22 st.C.