Długi weekend listopadowy. Zakopane spadło z pierwszego miejsca. Oto nowy hit

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają w zorganizowanych grupach

Wśród osób zainteresowanych wyjazdem na drugi długi listopadowy weekend przeważają pary dorosłych - stanowią aż 34 proc. Co dziesiąty wyjeżdżający szuka zakwaterowania dla rodziny 2+1, również co dziesiąty dla opcji 2+2. Widać wzrost zainteresowania wyjazdami w grupach - o ile w okresie dnia Wszystkich Świętych nieco ponad 11 proc. wyszukiwań dotyczyło noclegów dla grupy od trojga do ośmiorga dorosłych, to teraz jest to niemal 20 proc.