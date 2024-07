Hiszpania. Najtańsze miejsca na wakacje

Hiszpania - hit turystów z całego świata

- To najpopularniejszy kraj turystyczny na świecie. Fakt ten nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę jego różnorodność, dostępność i atrakcyjność zarówno pod względem historycznym, kulturowym, klimatycznym, gastronomicznym, jak i miejsca do uprawiania turystyki niszowej - przyznaje Marzena German z Wakacje.pl. - Można tam wypoczywać biernie albo aktywnie, jeżdżąc na rowerze, wędrując, uprawiając sporty wodne, a zimą jeżdżąc na nartach czy snowboardzie. To wszystko sprawia, że Hiszpania znajduje się często w pierwszej piątce najpopularniejszych krajów wybieranych przez klientów biur podróży - dodaje.