Długi weekend w czerwcu. Ceny wycieczek zaskakują

Tygodniowy wypoczynek z przelotem i wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) na greckiej wyspie Kos zarezerwujemy od 1295 zł za osobę. Ceny wyjazdów all inclusive do Grecji w okresie długiego weekendu czerwcowego rozpoczynają się od 1600 zł. Do wyboru mamy zarówno rodzinne hotele, położone blisko plaży z łagodnym zejściem do morza, ze zjeżdżalniami, brodzikami i animacjami dla dzieci, jak i propozycje wakacji we dwoje.