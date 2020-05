Długi weekend w czerwcu. Kiedy jest Boże Ciało?

W czerwcu szykuje się kolejny długi weekend. A to wszystko za sprawą obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała. Dla wielu będzie to dobra okazja do tego, by przez kilka dni odpocząć od pracy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Boże Ciało (pixabay.com, Fot: GoranH, pixabay.com)