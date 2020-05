Długi weekend w czerwcu. "Znalezienie noclegów graniczy z cudem"

W czerwcu szykuje się kolejny długi weekend. Dla wielu będzie to dobra okazja do tego, by przez kilka dni odpocząć od pracy - i wielu z opcji krótkiego urlopu skorzysta. Widać to po dużej liczbie rezerwacji na stronach oferujących noclegi.



Warto zwrócić uwagę na mniejsze miejscowości, niekoniecznie popularne kurorty. To właśnie w nich jest największa szansa na znalezienie noclegu (Getty Images)