Do jacuzzi tylko nago. Pracownik hotelu zdradza, jak reagują klienci

- To wyjątek tego hotelu. Ludzie często są zdziwieni, dlaczego tak jest. Czasami niektórzy wstydzą się i rezygnują z wizyty w jacuzzi, bo co innego wchodzić nago do sauny - opowiada nam pracownik recepcji. Jak przyznaje, w Polsce często do saun wchodzi się w kąpielówkach, co jest niedobrym zwyczajem, dlatego, że do sauny trzeba chodzić nago. - W saunach zazwyczaj jest przyciemnione światło, ale co najważniejsze, okrywamy się jakimś naturalnym materiałem, najczęściej jest to bawełniane prześcieradło. Z jacuzzi jest jednak inaczej. Wchodzi się zupełnie nago, a światła jest znacznie więcej. Dlatego ludzie dużo bardziej się wstydzą - dodaje mężczyzna.