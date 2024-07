Nowy taras otwarty. "Zobaczycie zachwycającą panoramę"

Taras znajduje się na dachu wyremontowanej Małej Baszty, stojącej wewnątrz dziedzińca arkadowego, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu królewskiego i najwyższej na zamku Baszty Senatorskiej. Został on udostępniony zwiedzającym od 1 lipca br. Jest to atrakcje sezonowa, która dostępna będzie dla turystów aż do 13 października br.