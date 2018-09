Dobra wiadomość dla fanów "Gry o tron". Plany zdjęciowe atrakcją turystyczną

Imponujące konstrukcje zamkowe siedziby rodu Starków, czyli Winterfell, Czarny Zamek, w którym rezyduje Nocna Straż oraz Królewska Przystań. Po zakończeniu zdjęć do ostatniego ósmego już sezonu "Gry o tron" miłośnicy będą mogli podziwiać plany zdjęciowe w Irlandii Północnej.

Zainteresowanie serialem jest tak ogromne, że producenci zapowiedzieli, że plan zdjęciowy w Irlandii Północnej zostanie przekształcony tak, by mogli go zwiedzać turyści. W miejscu, gdzie nagrywano poszczególne sceny powstanie kompleks atrakcji turystycznych, które będą nosić nazwę Game of Thrones Legacy. Będzie to przedsięwzięcie na wielką skalę. Fani będą mogli zobaczyć nie tylko dekoracje, modele, kostiumy czy konkretne miejsca znane z serialu, ale także staną po drugiej stronie kamery.