Dobre wieści od PKP Intercity. Pendolino dojedzie do nowych miast

Jeszcze więcej pociągów do Przemyśla

Oprócz długiej trasy z Gdyni do Przemyśla PKP Intercity planuje też połączenie skrócone na trasie Przemyśl - Warszawa. Pociąg o 8:51 będzie wyruszał ze stolicy. Pomyślano także o połączeniu powrotnym z podkarpackiego miasta w stronę centrum kraju. Wstępnie zaplanowano je na godziny 5:59, 9:59 (oba do Gdyni) i 14:29 (do Warszawy). Oznacza to, że z Warszawy do Przemyśla będzie można dojechać aż trzy razy dziennie. PKP nie podało jeszcze cen, jakie miałoby obowiązywać na nowej trasie.