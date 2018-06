Dobrze spakuj walizkę na wakacje za granicą. Przegląd krajów i co tam zabrać

Dobrze spakowane walizki podwyższą gwarancję bezstresowego wyjazdu na każde wakacje. Sytuacja ta szczególnie dotyczy rodzin z dziećmi, z którymi urlop to zawsze wielka przygoda i mnóstwo niespodzianek. Sprawdź, czym się kierować przed wyjazdem.

Co na Kretę?

Co do Turcji?

Aby wakacje w Turcji stały się niezapomnianym przeżyciem, dobrze przygotuj się do długo wyczekiwanego, letniego wyjazdu. Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy korzystasz z jednej z atrakcyjnych ofert last minute w niezłej cenie z dosyć szybkim terminem wylotu. Lot do Turcji trwa podobnie jak na Kretę maksymalnie 4 godziny. Na miejscu nie zapłacimy jednak Euro, a tureckimi lirami. Koniecznie pamiętajcie również o wizie turystycznej i zabraniu paszportu! To wciąż jeszcze nie Unia Europejska. A wyjeżdżając z Turcji , pamiętajcie, żeby absolutnie nie wywozić z kraju żadnych przedmiotów, których wiek przekracza 100 lat – nieznajomość tamtejszego prawa nie zwalnia z jego nieprzestrzegania i możemy mieć spore problemy na lotnisku.

Do Turcji bezkarnie wwieziemy w walizce karton papierosów. Co warto ze sobą zabrać na letni wypoczynek? Oczywiście żadnych suszarek do włosów, ręczników ani szlafroków – w tureckich hotelach wszystko jest na wyposażeniu pokoju. Ze względu na pogodę do Turcji nie pakujemy się jak nad Bałtyk. Lipiec na tamtejszych wybrzeżu czy riwierze to bowiem niezawodne 32 st. C w ciągu dnia i ok. 22 st. C nocą. Zakryte buty i długie spodnie (w przypadku mężczyzn) przydadzą się na hotelowych kolacjach, gdzie na ogół obowiązuje strój elegantszy niż podczas plażowania przy basenie. Z ogromną ilością słońca związana jest także bezwzględna konieczność zabrania ze sobą nakrycia głowy, kremów do opalania z najwyższymi możliwymi filtrami oraz żelu chłodzącego po opalaniu.