Najlepsze kurorty nad Bałtykiem. Lato 2018

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, gdzie pojechać nad Bałtyk. Polskie morze najbardziej docenią poszukiwacze ukrytych skarbów, którzy są w stanie zrezygnować z pięciogwiazdkowego hotelu, moczenia stóp w basenie i uroków klimatyzacji.

Wciąż kochamy Bałtyk!

Wczasy nad polskim morzem od dekad przyciągają naszych rodaków jak magnes. I to niezależnie od tego, jak zatłoczony sezon nad Bałtykiem się zapowiada i jak duże podwyżki cen nadchodzą. To ukochana destynacja Polaków zarówno na dwutygodniowe wakacje całą rodziną, jak i na długi weekend i wypad we dwoje. Udane wakacje spędzisz nie tylko na upalnych plażach na południu Europy, w takich rajskich, choć odległych i naprawdę upalnych zakątkach kontynentu, jak greckie wyspy, hiszpańskie i portugalskie wybrzeża czy czubek włoskiego buta. Tradycyjnie albo zupełnie przeciwstawnie do corocznej, rodzinnej tradycji, postaw na nadbałtyckie kurorty, miasteczka i wioski. I tym razem się nie rozczarujesz, ale musisz się przygotować na warunki atmosferyczne nie do przewidzenia i spore wydatki. Polecamy wczasy nad Bałtykiem w opcji z dojazdem własnym, co pozwoli w pełni cieszyć się malowniczą okolicą, świeżym powietrzem i mnóstwem atrakcji. Gotowy na spędzenie urlopu na najpiękniejszych plażach na polskim wybrzeżu?