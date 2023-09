Doczekali się. Najbardziej wyczekiwana "atrakcja" Trójmiasta i okolic wyjechała na ulice

Trzy lata przygotowań

Po trzech latach ponownych przygotowań w minionym tygodniu rozpoczęły się testy nowego systemu. Testy oznaczają, że do pierwszych dni października jazdy rowerami są darmowe i przewidziano je dla 80 tys. użytkowników. Aby wypożyczyć "maszynę", wystarczy ściągnąć aplikację i podpiąć do niej aktywną kartę płatniczą. Jak wyjaśniła Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, choć same testy są bezpłatne, to jednak pozostawienie pojazdu poza stacją wiąże się z kosztem 10 zł - stąd konieczność podpinania karty.