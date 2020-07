Dolina Baryczy. Rzeka została skażona

Rzeka Barycz to prawy dopływ Odry w zachodniej Polsce. Płynie przez rezerwat przyrody i zasila stawy milickie, gdzie znajdują się siedliska rzadkiego ptactwa wodnego. Duża część obszaru Doliny Baryczy objęta jest siecią Natura 2000, a w 1996 r. na terenach, przez które przepływa rzeka utworzono Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.

1 lipca wędkarze oraz pracownik Stawów Milickich zauważyli zanieczyszczenie rzeki. Ze względu na kolor i zapach wody natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich dopływów do rezerwatu Stawy Milickie.

Dolina Baryczy zanieczyszczona - paciorki kałowe i bakterie E. coli

Podejrzenia o skażeniu rzeki potwierdziły badania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ustalono, że w rzece prawie nie ma tlenu, co powoduje, że giną ryby. Skażony jest odcinek od miejscowości Raczyce do Jazu Bolko w pobliżu Nowego Grodziska.