Tatry. Mimo pandemii oszuści nie śpią. Francuska willa udaje domy w Zakopanem i Kościelisku

Sytuacja nie sprzyja podróżom, a turyści na razie nie wykazują wielkiego zainteresowania noclegami pod Tatrami, mimo to już pojawiły się oferty pensjonatów widmo. Jak informuje Gazeta Krakowska jedną z nich zauważył mieszkaniec Kościeliska. "Willa Aristega - kojarzy ktoś taki obiekt w Kościelisku? Pojawił się na Bookingu we wrześniu i jest zlokalizowany na Chotarz-Bór, w budynku, który jeszcze nie jest wykończony. Tylko jedno zdjęcie, kontaktów brak. Można go wynająć za gruby hajs na sylwestra. To chyba fałszywa kwatera" - poinformował czytelnik.