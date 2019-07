Dom z horroru. Nowi właściciele chcą wynajmować w nim pokoje

Słynny dom z horroru "Obecność" niejednemu śnił się po nocach. Ale czy ktokolwiek tak naprawdę chciałby spędzić w nim noc? "Nawiedzoną" posiadłość w Harrisville w stanie Rhode Island kupiła pewna para. Nowi właściciele twierdzą, że rzeczywiście w niej straszy.

- Drzwi same się otwierają, słyszymy kroki, uderzenia – powiedział w rozmowie z mediami Cory Heinzen, właściciel posiadłości. – Bardzo trudno zostawać mi tu samemu. Nie czuję żadnych złych mocy, ale zdaje się, że w tym miejscu dzieje się bardzo dużo – cytuje magazyn Wprost.

I choć ta dwójka uważana była za dość kontrowersyjne postaci, to sama pani Perron jeszcze kilka lat temu w rozmowie z USA Today opowiadała o traumatycznych wydarzeniach, które rozgrywały się w tym przeklętym miejscu.

Zdaje się, że nowi właściciele domu też czują, że "mieszka" w nim ktoś jeszcze. Nie jest to najwyraźniej doświadczenie, które nadwyręży ich zdrowie psychiczne, bo Heizenowie planują wynająć pokoje, a z budynku zrobić atrakcję turystyczną. Chcą, by przyjezdni poczuli, jak to jest spędzić noc w nawiedzonym miejscu.