Wizyta w "domu strachu" zamieniła się w horror. Prawie zakończyła się tragicznie

Halloween za pasem, a domy strachu szykują kolejne mrożące krew w żyłach atrakcje. W jednym z takich miejsc omal nie doszło do tragedii. Zamiast rekwizytu w rękach dziewczyny znalazło się prawdziwe narzędzie zbrodni. Za namową pracownika dźgnęła kolegę nożem.

Yochim w rozmowie z Nashville Tennessean opowiadał, że w pewnym momencie do niego i jego przyjaciółki podszedł szczupły mężczyzna z namalowaną na twarzy trupią czaszką. Zapytał dziewczynę, czy Yochim ją zdenerwował. Odpowiedziała w żartach, że tak, więc mężczyzna podał jej nóż i powiedział: "to dźgnij go".

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a do zaszycia rany potrzebnych było aż 9 szwów. To nie było jedyne narzędzie zbrodni, którym Yochim bawił się z koleżanką tamtego wieczoru, ale za to jedyne, które nie było zabawkowe. - Tej nocy ścigało nas mnóstwo aktorów przebranych w najróżniejsze stroje. Ganialiśmy się z piłami łańcuchowymi i innymi "niebezpiecznymi narzędziami", ale wszystkie one nie były prawdziwe - mówi mężczyzna.