Dominikana. Egzotyczny raj dostępny z Polski. Bezpośrednie loty, brak testów i boskie plaże

Choć nie ma wątpliwości, że w tym roku hitem egzotycznych wakacji jest Zanzibar, to po piętach depcze mu Dominikana. - To wiodący kierunek. Jeśli marzymy o prawdziwie rajskich wakacjach jak z folderu, to Dominikana absolutnie powinna znaleźć się na naszej liście miejsc do odwiedzenia - mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl.

Plaże na Dominikanie są boskie Źródło: Getty Images