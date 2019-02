Dominikana nie tylko na "plażing". Co oferuje poza kurortami

Turystom jest głównie znana od strony "hotelowej". W rzeczywistości Dominikana ma więcej do zaoferowania niż ogrodzone ośrodki wypoczynkowe. Jednak trzeba być przygotowanym na widoki, których nie uświadczymy zażywając słońca nad basenem - biedę czy prostytucję.

Transport szuka pasażera

Transport publiczny jest tak zgrabnie zorganizowany, by sam szukał pasażera. Z kierowcą jeździ "naganiacz", sprzedawca biletów i pilot w jednej osobie, który roztoczy opiekę nad turystą, starając się, by dotarł on do celu, nawet gdy bus tam nie dojeżdża. Także w przypadku, gdy turysta ten ni w ząb nie mówi po hiszpańsku. Wystarczy, by zapamiętał nazwę miejscowości docelowej, a Dominikańczycy będą go przerzucać z pojazdu do pojazdu, wręcz jak worek ziemniaków. W ten sposób jechałam z Santo Domingo do Bavaro, z przesiadkami m.in. w San Pedro de Macoris i Higüey, bezpieczna i zaopiekowana.