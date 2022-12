1 z 5 Domy jak z krainy lodu. Do sieci trafiły spektakularne zdjęcia z Kanady

Sroga zima dotarła w ostatnich dniach do Kanady. To, co spowodowały na miejscu mróz i śnieżyce, wygląda iście bajkowo. Domy w miejscowości Fort Erie zostały niemal w całości skute lodem. Oto, jak zmieniła się kanadyjska miejscowość po ataku zimy.