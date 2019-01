Domy za 4 złote na Sycylii. Kosztują mniej niż espresso

Władze włoskiej miejscowości Sambuca di Sicilia borykają się z brakiem mieszkańców. Wystawiły na sprzedaż kilkadziesiąt nieruchomości za... 1 euro. Marzenie o włoskim domu na wyciągnięcie ręki!

Jak informują największe media na świecie, władze Sambuca di Sicilia zachęcają do zakupów domów za jedno euro. Zapewniają, że ułatwią zainteresowanym zakup. Zastępca burmistrza, Giuseppe Cacioppo wyjaśnia: "W przeciwieństwie do innych miast, które zrobiły to tylko dla reklamy, tym razem to ratusz jest właścicielem wszystkich domów, które zostały wystawione na sprzedaż za 'grosze'. Nie jesteśmy pośrednikami pomiędzy starymi i nowymi właścicielami".