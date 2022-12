Dotarł rowerem do Rovaniemi. "Od zimna straciłem czucie w palcach u stóp"

Bagaż, który stale wiezie na rowerze, waży około 18 kg, co wcale nie ułatwia mu przemieszczania się. Oprócz grubych ubrań przystosowanych do panujących warunków pogodowych, musi być także zaopatrzony w namiot ekspedycyjny, śpiwór, coś do picia czy jedzenia. - Mam tak ustaloną trasę, że co około 1,5 godziny mam dostęp do stacji benzynowej, sklepiku, w którym mogę kupić coś do jedzenia lub do picia. Chociaż był pewien kryzysowy moment, kiedy jechałem 120 km w temperaturze do - 16 st. C bez jedzenia i bez wody. Nie przewidziałem tego, że nie będzie po drodze żadnego sklepu między Oulu a Ravanieni - komentuje swój najgorszy moment podróży.