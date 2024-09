Dramat górali. "50 proc. rezerwacji na wrzesień zostało anulowanych"

Turyści masowo odwołują rezerwacje

- Podobnie jak większość Polaków z dużymi emocjami i troską obserwujemy to, co dzieje się na południu Polski. To oczywiste, że dramatyczna sytuacja w wielu turystycznych miejscowościach zaowocowała masowym odwoływaniem rezerwacji, a było ich w górskich miejscowościach naprawdę dużo, bo na początku wrzesień zapowiadał się bardzo dobrze. Obecnie niemal 50 proc. rezerwacji na wrzesień zostało anulowanych - mówi Agnieszka Rzeszutek z Nocowanie.pl.