Drogo nie tylko w Zakopanem? Pokazał rachunek za parking w Karkonoszach

60 zł za godzinę? Lepiej sprawdź cennik zanim zaparkujesz

Jak się okazuje, pan Marcin był zmuszony uiścić opłatę za cały dzień postoju, mimo że parkował tylko przez 60 minut. Ze strony internetowej hotelu możemy dowiedzieć się, że koszt postoju rozliczany jest tylko dobowo. Cena to od 150 czeskich koron (ok. 29 zł) za motocykl do 1 tys. koron (ok. 190 zł) za autobus.