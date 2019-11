WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Miasta + 3 dubajlonely planetranking wczoraj (20:18) Dubaj cały czas na topie. Tym razem znalazł się na liście najlepszych kierunków Lonely Planet 2020 Emirat Dubaju znalazł się na liście "Best in Travel", czyli w rankingu najlepszych kierunków do odwiedzenia w 2020 r., tworzonych corocznie przez Lonely Planet. Miasto swoją wysoką pozycję zawdzięcza unikatowej ofercie atrakcji kulturalnych, rozrywkowych i outdoorowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Emirat jest idealnym kierunkiem na krótki city break, rodzinne wakacje czy romantyczną wycieczkę (Materiały prasowe) Wyróżnienie Dubaju na liście Lonely Planet to zasługa dynamicznej rozwijającej się oferty turystycznej. Emirat dąży do tego, aby stać się najczęściej odwiedzanym miastem na świecie" - przekazał Issam Kazim, dyrektor generalny Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing. Z kolei Tom Hall, wiceprezes Lonely Planet, uzasadnia wybór Emiratu: "Dubaj słynie z tworzenia zapierających dech w piersiach atrakcji, które zachwycają cały świat. Dodatkowo przed Expo 2020, rozszerza swoją ofertę o perełki takie jak diabelski młyn Ain Dubai, Muzeum Al Shindagha czy Centrum Sztuki Jameel". Dubaj to miasto, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Emirat jest idealnym kierunkiem na krótki city break, rodzinne wakacje czy romantyczną wycieczkę. Oto główne atrakcje w 2020 r. wytypowane przez Lonely Planet. Materiały prasowe Podziel się Nadchodzące atrakcje • W przyszły roku Dubaj będzie gospodarzem pierwszego na Bliskim Wschodzie Expo, w którym przewiduje się, że weźmie udział 25 milionów odwiedzających. Expo 2020 rozpocznie się 20 października 2020 r. i zakończy 10 kwietnia 2021 r.

• Muzeum Przyszłości to wyjątkowy obiekt, który przedstawia przyszłość nauki i technologii. Wyglądem przypomina pierścień zapisany arabską kaligrafią. Okrągły kształt budynku symbolizuje ziemię i niebo, zaś pusta przestrzeń w środku to, co nieznane.

• Kolejną atrakcją jest najwyższy na świecie diabelski młyn Ain Dubai na wyspie Bluewaters. Z wysokości 250 m będzie można podziwiać niezrównane widoki na Zatokę Perską i największe atrakcje Emiratu: Burj Al Arab, Palm Jumeirah i Burj Khalifa. Materiały prasowe Podziel się Sztuka i kultura • Al Seef to zupełnie nowe nadbrzeże, zlokalizowane w zabytkowej dzielnicy Dubaju, obfitujące w butikowe hotele, sklepy z pamiątkami i liczne restauracje. Nawiązuje ono do historii Dubai Creek, czyli Kanału Dubajskiego, który pierwotnie był miejscem połowu pereł.

• Aby poznać historię Dubaju należy wybrać się do interaktywnego Muzeum Al Shindagha, które przedstawia Emirat jako małą wioskę rybacką oraz do Muzeum Dubaju, znajdującego się w jednej z najstarszych budowli miasta – Forcie Al Fahidi.

• Malownicze suki (targowiska) w Starym Dubaju wciąż pełnią ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców Emiratu. Koniecznie trzeba przespacerować się po Spice Souk pełnym ziół i przypraw, Gold Souk, w którym można znaleźć najpiękniejsze wyroby jubilerskie, Perfume Souk, aby odkryć niesamowite arabskie aromaty i Textile Souk w celu kupienia najlepszej jakości tkanin.

• Meczet Jumeirah oraz pobliskie minarety stanowią doskonałą okazję do zapoznania się ze sztuką islamu.

• Nowo otwarte Centrum Sztuki Jameel (Jameel Arts Centre) tworzy 10 galerii rozlokowanych na trzech piętrach – połączonych dziedzińcami, tarasami i pustynnymi ogrodami.

• Miłośnikom pysznej kuchni polecamy spacer krętymi, bocznymi uliczkami Starego Dubaju wraz z ekipą Frying Pan Adventures. Materiały prasowe Podziel się Symbole Dubaju • Burj Khalifa jest nieodłącznym elementem panoramy miasta. Najwyższy budynek na świecie ma wysokość 828 metrów i 162 piętra. Połączony jest z największym na świecie centrum handlowym Dubai Mall.

• Burj Al Arab to budynek, którego kształt przypomina rozpostarty żagiel. Jest on najbardziej luksusowym hotelem na świecie i jedną z głównych ikon architektonicznych Dubaju.

• Warto odwiedzić także tętniące życiem nadmorskie promenady. Szczególnie La Mer i Kite Beach, wzdłuż których zlokalizowane są lokale rozrywkowe oraz obiekty sportowe – każdy miłośnik wypoczynku na świeżym powietrzu znajdzie tu coś dla siebie. Materiały prasowe Podziel się Pobyt w Dubaju z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Warto także pamiętać, że emirat jest globalnym węzłem przesiadkowym dla pasażerów z Europy, Azji i Afryki co sprawia, że miasto to jest dla każdego na wyciągnięcie ręki.