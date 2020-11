Dubaj. Martyna Wojciechowska zachwycona kwiatowym samolotem

Kwiatowy samolot w Dubai Miracle Garden

"Póki co pozostaje nam oglądać samoloty na zdjęciach i... trawnikach" - napisała wczoraj na Facebooku Martyna Wojciechowska, a post opatrzyła zdjęciem kwiatowego airbusa A380. - "Petunie, nagietki, lnice, fiołki, pelargonie i gailardie i można tak wymieniać bez końca. Kwiatowa instalacja trafiła nawet do Księgi Rekordów Guinnessa! Niecodzienny samolot znajduje się w słynnym DUBAI MIRACLE GARDEN. I co ciekawe, metalowe rusztowanie zostało wykonane z materiałów z RECYKLINGU, a rośliny są nawadnianie ściekami oczyszczonymi".

Kwiatowy samolot to największa budowla, jaka powstała na terenie ogrodu botanicznego. Instalacja ustawiona została na kwietniku o powierzchni 7,5 tys. m kw., co stanowi około 10 proc. obszaru Dubai Miracle Garden. "Wyjątkowe miejsce", "piękne" - zachwycają się internauci. Pod postem Martyny nie brakuje jednak słów krytyki na temat samego Dubaju. "Miałam okazje być w Dubaju na tylko dobę i dla nas to wystarczająco, by się drapać po głowie i pytać, co ludzi ciągnie tego miasta" - zastanawia się pani Karolina.