Martyna Wojciechowska pokazała nietypowe zdjęcie. "To się nazywa kamuflaż"

Sowy potrafią być słodkie i zabawne. Ale czy każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak doskonałymi są one drapieżnikami? Ich naturalne umiejętności łowcze świetnie ilustruje zdjęcie udostępnione przez Martynę Wojciechowską na Facebooku. Zwierzę opanowało sztukę kamuflażu do tego stopnia, że rozpoznanie go na tle drzewa zajmuje trochę czasu.