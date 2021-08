Dubaj znowu zaskakuje. Powstanie rafa koralowa, jakiej nie widział świat

Do budowy rafy koralowej zostanie wykorzystana unikalna zdolność koralowców do podziału, w której fragmenty koralowca są zdolne do regeneracji nawet kilkaset razy. Fragmenty koralowców będą przechowywane w specjalnie do tego celu stworzonych zbiornikach wodnych i monitorowane przez wykwalifikowany zespół biologów morskich. Gdy osiągną odpowiednie rozmiary staną się samodzielną, integralną częścią rafy koralowej.