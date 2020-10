Dworzec w Białymstoku zmodernizowany. Prezentuje się fenomenalnie

Białostocki dworzec jest dziewiętnastym przebudowanym dworcem z listy ok. dwustu obiektów należących do PKP, objętych programem modernizacji. Jest jednocześnie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w tym programie, który jest realizowany w latach 2016-2023. Co więcej – to także jeden z największych tego typu projektów zrealizowanych w ostatnich latach we wschodniej Polsce.