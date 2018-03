Dzień pandy wielkiej. Wyjątkowe święto wyjątkowego misia

Jeszcze do niedawna skrajnie zagrożona wyginięciem – stała się przykładem wielkiego sukcesu ekologów – jej populacja powoli, lecz systematycznie, rośnie. W Chinach przez pewien czas za zabicie pandy i handel jej futrem lub mięsem obowiązywała nawet kara śmierci.

Od połowy XX w. panda była symbolem gatunków zagrożonych wyginięciem. W 1970 r. na wolności żyło już tylko 1000 pand. Dzięki wspólnej pracy rządu Chin , WWF oraz lokalnych społeczności udało się zatrzymać wymieranie tych pięknych zwierząt. W ciągu 40 lat populacja pandy zwiększyła się o 80 proc., do 1860 osobników. Dzięki temu Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zmieniła stopień zagrożenia wyginięciem dla pandy wielkiej. Status w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych został obniżony z kategorii "gatunek zagrożony” do "narażony” na wyginięcie.

Udało się nawet doprowadzić do wzrostu liczebności pandy – to wielki sukces. Jednak to wciąż za mało, aby uznać, że jest całkowicie bezpieczna. Rozległy niegdyś obszar występowania pandy został ograniczony do kilku odizolowanych od siebie masywów górskich. Oznacza to niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian genetycznych wśród niewielkich, nie kontaktujących się ze sobą populacji.