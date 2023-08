"Efekt uboczny" budowy tunelu. Nowe miejsce dla mieszkańców Świnoujścia i turystów

Projekt powstał po konsultacjach z mieszkańcami, które przeprowadzono w maju 2021 r. Wpłynęło wówczas kilkanaście propozycji, między innymi: pumptrack, wybieg dla psów, tor przeszkód dla psów, tor do jazdy na wrotkach i rolkach, sztuczne lodowisko, tor dla quadów. Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 zgłoszono wniosek, aby powstał tam też tor treningowy do biegów z przeszkodami. Po głosowaniu mieszkańców, razem z trzema innymi, wniosek znalazł się na liście projektów do realizacji.