Otwarcie tunelu w Świnoujściu. Turyści z Niemiec będą zadowoleni

Turyści długo czekali na tunel

Tunel w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Co ciekawe, część niemieckich przedstawicieli branży turystycznej obawia się, że tunel będzie miał negatywny wpływ na turystykę w ich kraju, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że część urlopowiczów chętniej wyjedzie do Polski.