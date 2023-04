Egzotyczna plaża zamknięta. Powód jest ważny

Wyjątkowa foka na hawajskiej plaży

Eksperci z Hawajskiego Departamentu Ziemi i Zasobów Naturalnych zauważyli, że towarzysząca młodej matka najprawdopodobniej jest bardzo opiekuńcza w stosunku do swojego szczenięcia. Przez to zwierzę może nawet stanowić realne zagrożenie dla osób, przebywających w jego pobliżu. Co ciekawe, w przeszłości w różnych miejscach świata dochodziło do incydentów, w których foki, uchodzące za spokojne ssaki, atakowały turystów.