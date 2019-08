"Egzotyka" w zasięgu ręki. Te wyspy znajdują się na Bałtyku

Nie ma na ich palm, a oblewające je wody nie należą do najcieplejszych. Mają jednak wiele innych atrakcji do zaoferowania. Wyspy Bałtyku to mała przez nas doceniane, a piękne skrawki lądu, na których możemy spędzić fantastyczne, egzotyczne wakacje.



Gotlandia

Najbardziej słoneczne miejsce w Szwecji- Gotlandia, to jedna z najbardziej niezwykłych wysp na Bałtyku. Z jednej strony piaszczyste plaże, czyli prawdziwa wizytówka letnich wakacji. Z drugiej - pingwiny, które raczej nie kojarzą się ze słonecznym wypoczynkiem, a które możemy spotkać na wyspie.

Do tego wspaniałe nadmorskie krajobrazy, skaliste klify, wapienne ostańce chroniące wybrzeży wyspy, malownicze osady - czyli wszystko to co sprawia, że wakacyjna sceneria spełnia nawet najbardziej pocztówkowe wymagania. Na miłośników przyrody czekają tu pachnące żywicą, iglaste lasy i tajemnicze jaskinie, a wśród nich ta najsławniejsza, licząca 4 km długości Jaskinia Zbójców. Gotlandia, zwana też "Wyspą Wikingów", to także możliwość odkrywania licznych śladów kultury, tych słynnych wojowników.

Mon

Duńska wyspa Mon to miejsce, o którego niezwykłej atmosferze, zadecydowały przyroda i historia. Ta pierwsza stworzyła niesamowite, kredowe, białe klify, których wysokość sięga nawet 130 metrów wysokości. Błękit wody, biel wyrastających z niej ścian i intensywna zieleń porastających klify lasów, malują surowy, ale jakże piękny krajobraz wyspy i stanowią zapowiedź kryjącej się w jej wnętrzu tajemnicy. Docenią ją przede wszystkim miłośnicy historii, których zachwycą średniowieczne zabytki - zwłaszcza kościoły z pięknymi freskami. Najstarsze pochodzą z XIII wieku.

Osoby, dla których wyprawa do średniowiecza, to zbyt krótka podróż w czasie, też nie będą rozczarowane. Na Mon odnajdziemy też kurhany z epoki brązu i neolitu. Dodatkowego smaczku wakacjach na duńskiej wysepce, dodaje droga, którą można się na nią dostać. Jest nią liczący blisko 750 metrów Most Królowej Aleksandry, który łączy Mon, z największą duńską wyspą Zelandią.

Rugia

Piękna, magiczna, klimatyczna, niezwykła, tajemnicza - te określenia najczęściej pojawiają się w komentarzach osób, które zwiedziły Rugię. Osoby, które przekonują, że największa z niemieckich wysp jest miejscem magicznym, zachęcają przede wszystkim do odwiedzenia miejsc związanych z kulturą dawnych Słowian, a za największą atrakcję Rugii uważają Arkonę - przylądek, na którym znajdowało się ostatnie sanktuarium zachodnich Słowian.

Ci, którzy podkreślają, że wyspa jest klimatyczna, zachwycają się przedwojennymi kurortami Binz i Sellin, z ich stylową białą zabudową i atmosferą dawnych miejscowości wypoczynkowych. Wśród atrakcji niezwykłych i tajemniczych często wymieniana jest Prora - zbudowany przed II wojną światową gigantyczny ośrodek wypoczynkowy, który ciągnie się na długości 4,5 km. Jeśli chodzi o miejsca piękne wybór jest olbrzymi. Nie można przegapić wizyty w najmniejszym parku narodowym w całych Niemczech - Jasmund. Tworzą go pierwotne lasy bukowe i zapierające dech w piersi, kredowe klify, a wśród nich słynny "Królewski Tron" z punktem widokowym.

Olandia

Powodów, by odwiedzić szwedzką wyspę Olandię jest naprawdę dużo. Świadczy o tym choćby fakt, że na skrawku lądu o długości niespełna 140 km, a szerokości zaledwie kilku kilometrów, wytyczono aż 17 rezerwatów przyrody. Niektóre z nich skrywają miejsca nie tylko piękne i unikatowe, ale prawdziwie niezwykłe i egzotyczne. Do takich z pewnością należą: Pola Neptuna - kamienna plaża, zbudowana z wapiennych płyt, czy Byrums raukar - część wybrzeża, z którego wyrastają kamienne kolumny. Do widoków, których z pewnością nie znajdziemy w Polsce, należy też zaliczyć pola wiatraków, które są prawdziwym symbolem wyspy.

Jednak tym, z czego Olandia słynie na całą Skandynawię (a może i dalej) jest Las Trolli. Trollskogen znajduje się na północy wyspy i sprawia wrażenie czarodziejskiej krainy. Łatwo tu uwierzyć, że między fantazyjnie powyginanymi drzewami, naprawdę mieszkają baśniowe stwory, które podglądają spacerujących po lesie turystów. Kto ma wątpliwości, powinien znaleźć Trolleken - potężny stary dąb, który według legendy jest domem leśnych stworów. Patrząc na sędziwe drzewo - naprawdę łatwo w to uwierzyć i z całego serca zachwycić się egzotycznym pięknem tej małej szwedzkiej wyspy.

