Kefalonia i Evia. Mniej oczywiste pomysły na urlop w Grecji

Śródziemnomorski klimat, urokliwe wybrzeża, pyszna kuchnia i zabytki z czasów antycznych - oto sprawdzona grecka receptura na idealny urlop. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jak wiele różnych oblicz ma ten wyjątkowy kraj.

Oprócz najpopularniejszych wysp, takich jak Kreta, Rodos, Korfu czy Zakynthos, są i takie, które dopiero odkrywane są przez turystykę, przez co w niewygórowanych cenach oferują zupełnie inne atuty od swoich większych sióstr. Co ważne, dolecimy na nie z polskich lotnisk!

Kraj olimpijskich bogów posiada aż 2,5 tysiąca wysp o różnym charakterze, z czego zamieszkałych jest ponad 150. Są pośród nich takie, na których próżno doszukać się olbrzymich resortów wakacyjnych z kompleksami aquaparków, są za to warunki do wyjątkowego wypoczynku w stylu "slow-life" na łonie natury. Przykłady? Dwie wyspy – obie sporych rozmiarów, obie pozostające dotąd raczej w cieniu swoich sąsiadów.

Kefalonia to największa z archipelagu Wysp Jońskich. Od bardziej znanej sąsiadki z południa – Zakynthos – różni ją wiele. Kefalończycy są niezwykle przywiązani do swoich tradycji i dbają o to, by turystyka nie zmieniła charakteru wyspy, zamieszkałej prawdopodobnie od ponad 3 tysięcy lat. Znajdziemy tu oczywiście obfite pozostałości tej wielowiekowej historii, takie jak ruiny fortecy św. Jerzego (Agios Georgios) czy klasztor św. Andrzeja (Agios Andreas), słynący z przepięknych fresków.

To, co urzeka jednak na Kefalonii najbardziej, to przyroda, dziewicza i dostarczająca niesamowitych widoków. Najbardziej spektakularnym jej okazem jest jaskinia Mellissani, w starożytności miejsce kultu nimf – od imienia jednej z nich pochodzi nazwa miejsca. Wewnątrz jaskini znajduje się niewielkie jezioro. W zależności od pory dnia i kąta padania promieni słonecznych, woda przybiera różne odcienie.

Najlepiej przebywać tam ok. południa, gdy do wnętrza przez otwór w skałach wpada najwięcej światła. Innym zakątkiem wyspy, który koniecznie trzeba zobaczyć, jest plaża Myrtos, regularnie goszcząca w rankingach najpiękniejszych plaż Europy i świata. Otaczają ją wysokie skalne ściany, a prowadzi do niej zbudowana kilkanaście lat temu droga z budzącymi respekt serpentynami.

Na Kefalonię dolecimy jeszcze w tym sezonie letnim z czterech polskich lotnisk – Warszawy-Modlina, Katowic, Poznania i Wrocławia. Ceny tygodniowych pakietów w 3-gwiazdkowych hotelach z przelotami w obie strony i śniadaniami zaczynają się już od ok. 1,4 złotych. We wrześniu i październiku temperatura wciąż wynosi ok. 25 stopni!

Ciekawym i nieoczywistym pomysłem na wczasy w Grecji jest Evia, zwana również Eubeą. We wrześniu latać będą tu samoloty z Warszawy, Katowic i Krakowa. O tym, że druga największa grecka wyspa (ustępuje tylko Krecie) to świetne miejsce na wypoczynek, najlepiej świadczy jej duża popularność wśród… Greków, przyjeżdżających tu odpocząć od zgiełku nieodległych Aten. Typowo grecki, sielski klimat i niespieszny rytm toczącego się na wyspie życia tworzą idealne warunki do relaksu.

Evia zaskakuje bogactwem roślinności, kontrastującej ze skalistymi wzgórzami, białym piaskiem plaż i błękitem Morza Egejskiego. Rozmiary wyspy i wciąż ograniczone infrastruktura turystyczna sprawiają, że dużo jest to malowniczych nadmorskich zakątków, które wolne są od tłumów. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć tu szeroką plażę… wyłącznie dla siebie.

Warto odwiedzić też Edipsos, najbardziej znany ośrodek termalny w Grecji, w którym kąpieli zażywali kiedyś m.in. Greta Garbo i Winston Churchill. Stolicą wyspy jest Chalkida – na pobliskiej cieśninie Ewripos można zaobserwować zjawisko będące ewenementem na skalę światową - co 6 godzin zmieniają się tu kierunki prądów morskich. Dodatkowym atutem Evii jest też wspomniana bliskość stolicy, oddalonej o mniej niż 100 kilometrów – jednodniowy wypad do Aten na zwiedzanie Akropolu nie stanowi problemu.

Tygodniowe pobyty na Evii pod koniec tego sezonu można zarezerwować za 2 tys. złotych/os. W tej cenie możemy liczyć na tygodniowy pakiet w 4-gwiazdkowym hotelu z przelotami i wyżywieniem All Inclusive.