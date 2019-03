Dziwy z Japonii. Miód z szerszeniem

Pewna japońska firma postanowiła podnieść sprzedaż swoich produktów i wpadła na dość nietypowy pomysł. Zamiast plastra miodu w słoiku – oferuje… szerszenia.

Honey with Hornets, czyli miód z szerszeniem azjatyckim (Vespa mandarinia japonica to podgatunek występujący w Japonii) oferuje firma z prefektury Ōita, która specjalizuje się w sprzedaży niewielkich serii miodów. Pomysł ten nie dość, że okrutny, bo ponoć owad ten zatapiany jest w miodzie żywcem, to jeszcze trudno znaleźć prozdrowotne uzasadnienie tej decyzji, poza marketingowym.