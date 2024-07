Ekstremalna atrakcja w Norwegii. "U większości osób mogą zadrżeć nogi"

Atrakcja dla poszukiwaczy mocnych wrażeń

"Stigull" to ekstremalna atrakcja w górach Hoven. Wisząca drabinka mierzy 40 m długości i znajduje się na wysokości ok. 800 m nad norweskim fiordem. Schody "Stigull", nachylone pod kątem 45 st., są częścią rozległej trasy wspinaczkowej via ferrata.