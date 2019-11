Etnocentrum w Krośnie startuje

Co można zrobić z zabytkowym, niszczejącym budynkiem starego dworca kolejowego? W modzie są galerie handlowe i supermarkety, filie banków czy salony telefonii komórkowej, odgrodzone płytą z karton-gipsu od ruiny. Ale – jak pokazuje przykład Krosna – można też inaczej!

Kultura ludowa jest kluczem do naszej tożsamości. W czasach PRL-u przez dążenie do centralizacji kraju i zniesienia różnic regionalnych folklor został sprowadzony do roli widowiska scenicznego. Tymczasem pod tym pojęciem kryje się nieskończenie wiele znaczeń odnoszących się dawniej do każdej chwili życia człowieka – od narodzin po pogrzeb. Znaczeń, które integrowały i zbliżały ludzi, także dlatego, że dla każdego członka wspólnoty były zrozumiałe. Przybierały różne formy – pieśni, gadek, zwyczajów weselnych czy pogrzebowych. Dziś można ich szukać w książkach i w pamięci najstarszych mieszkańców regionu. A Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej będzie miejscem, w którym każdy będzie mógł wejść do fascynującego świata ludowych wierzeń, zwyczajów, rzemiosła i opowieści.